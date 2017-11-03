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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:05173

На Сумщине объявлено штормовое предупреждение из-за тумана

По информации Гидрометцентра ночью и днем 15 декабря по г. Сумы и области ожидается туман, видимость 200-500 м. В северной части области на дорогах местами гололедица.

Служба автомобильных дорог в Сумской области просит водителей взвешенно подходит к управлению транспортными средствами. Во-первых, включите фары. Двигаться следует с включенными противотуманными фонарями или ближним светом (дальний свет создаст впереди яркое световое пятно и еще больше ухудшит видимость). Во-вторых, выберите безопасную скорость, увеличьте дистанцию до впереди идущего автомобиля и избегайте маневрирования без особой необходимости. О собственной безопасности нужно заботиться и пешеходам: обозначьте свою одежду свет отбивными элементами и соблюдайте Правила дорожного движения.

Общество Туман
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Фото

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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