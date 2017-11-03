На Сумщине объявлено штормовое предупреждение из-за тумана

Служба автомобильных дорог в Сумской области просит водителей взвешенно подходит к управлению транспортными средствами. Во-первых, включите фары. Двигаться следует с включенными противотуманными фонарями или ближним светом (дальний свет создаст впереди яркое световое пятно и еще больше ухудшит видимость). Во-вторых, выберите безопасную скорость, увеличьте дистанцию до впереди идущего автомобиля и избегайте маневрирования без особой необходимости. О собственной безопасности нужно заботиться и пешеходам: обозначьте свою одежду свет отбивными элементами и соблюдайте Правила дорожного движения.
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