Сумские экологи нашли нарушения у дорожников В ходе плановой проверки структурных подразделений ГП «Сумской облавтодор» выявлены нарушения требований природоохранного законодательства.

Государственной экологической инспекцией в Сумской области проведена плановая проверка соблюдения требований природоохранного законодательства структурными подразделениями (филиалами) ГП «Сумской облавтодор» ПАО «Государственная акционерная компания «Автомобильные дороги Украины», в состав которого входят 14 филиалов.

Проверкой установлено, что при осуществлении структурными подразделениями предприятия производственной деятельности имеют место нарушения требований законодательства в сфере охраны окружающей природной среды, основными из которых являются: осуществление выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух из стационарных источников отдельных филиалов без разрешения на выбросы в определенные промежутки времени, не осуществляются инструментально-лабораторные измерения параметров выбросов загрязняющих веществ стационарных источников и эффективности работы пылегазоочистного оборудования, нарушение правил технической эксплуатации установок очистки газа, не ведется и / или недостоверно ведется первичный учет отходов по форме 1-ВТ «Учет отходов и упаковочных материалов и тары», не достоверно составляется или вообще не составляется статистическая отчетность по форме 1-отходы и декларация об отходах, размещение отходов в неустановленных местах.

По результатам проведенного государственного надзора (контроля) к административной ответственности привлечено 36 человек, общая сумма штрафов составляет 9945 гривен. Выдано предписание по устранению выявленных нарушений, сообщает пресс-служба ведомства.