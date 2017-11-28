В Сумах началась газовая сессия (трансляция) Сегодня, 14 декабря, в Сумах проходит внеочередная сессия городского совета.

Единственный вопрос на повестке дня - «О критической ситуации в поставках природного газа населению города».

Напомним, за последние несколько дней сумские газовики под предлогом установки общедомовых счетчиков отключили несколько домов от газоснабжения. Люди выходили на протесты, перекрывая движение в городе.