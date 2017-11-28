Вита Семеренко – с бронзой кубка мира (видео) Во французском Анси стартовал 3-й этап кубка мира по биатлону.

Только что завершилась женская спринтерская гонка. Сумчанка Вита Семеренко заняла третье место, отстав от победительницы Анастасии Кузьминой из Словакии на 41 секунду. Ее сестра Валентина Семеренко была седьмой. Спринт. Женщины 1. Анастасия Кузьмина (0+0) 20:59,6 2. Лаура Далмайер (0+0) +33,9 3. Вита Семеренко (0+0) +41,4 ... 7. Валя Семеренко (0+0) +1:06,8 27. Юлия Джима (1+1) +1:57,7 45. Анастасия Меркушина (1+0) +2:16,2 49. Елена Пидгрушная (2+1) +2:20,3 61. Ирина Варвинец (0+1) +2:40,6