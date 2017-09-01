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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:5515

На Сумщине образовательным учреждениям возвращено 457 га земли

В сфере охраны детства основной задачей органов прокуратуры остается обеспечение защиты прав и свобод детей путем комплексного использования всех функций прокуратуры в частности относительно представительства интересов государства в суде.

Так, с начала года в сфере охраны детства в суды направлено 49 исков на сумму свыше 22 млн грн, удовлетворено судами - 39 на сумму 16,6 млн грн. Добровольно возмещено в ходе судебного разбирательства путем уплаты средств, возврат имущества и земли на 3,7 млн грн.

«Прокуроры обращались в суды с исками о признании недействительными договоров о передаче земли учебных заведений субъектам предпринимательской деятельности, о признании недействительными договоров, заключенных с нарушением или без проведения процедур, предусмотренных законом о взыскании задолженности за пользование помещениями учебных заведений и т.д.», - отмечает начальник отдела прокуратуры Сумской области Елена Луцик.

В то же время заявлено 8 исков на сумму 12,2 млн грн - о признании недействительными договоров, по которым частным структурам для осуществления сельскохозяйственной деятельности передано более 400 га земли учебных заведений; 13 исков на сумму более 9 млн грн - о признании недействительными договоров, заключенных в нарушение или без проведения процедур, предусмотренных законом.

Например, заместителем руководителя Сумской местной прокуратуры в сентябре подано 2 иска в хозяйственный суд Сумской области в интересах ГУ Госгеокадастра в Сумской области и одной из общеобразовательных школ Сумского района у двух частных сельскохозяйственных предприятий об обязательстве вернуть земельные участки общей площадью 83,4 га общеобразовательному учебному заведению, поскольку земля была предоставлена учебному заведению на праве постоянного пользования для осуществления образовательной деятельности и используется ответчиками без каких-либо правовых оснований. В ходе судебного разбирательства спорные земельные участки добровольно возвращены учебного заведения.

Всего при прокурорском вмешательстве на сегодня возвращено учреждениям образования 457 га земли, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Прокуратура
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