Полиция продолжает разоблачать преступления имущественного направления

За прошедшие сутки на улучшение этого показателя «сработали» восемь злоумышленников в Ахтырском, Тростянецком, Великописаревском, Конотопском районах и в областном центре.
Так, на краже трех велосипедов «погорели» трое злоумышленников в Тростянецком, Роменском и Великописаревском районах. Если в первом случае 49-летний житель Тростянецкого района украл двухколесник у односельчанки, то во втором - 40-летний роменчанин, чтобы похитить чужое транспортное средство, сорвал замок с входной двери подсобного помещения, где находился велосипед, а потом присвоил его. А 51-летний житель Великописаривского района объектом кражи выбрал велосипед, оставленный владельцем у местного продмага.
В краже 4000 гривен из помещения продуктового магазина в Сумах подозревается 28-летний сумчанин, который, по предварительной информации, обокрал кассу магазина, подобрав ключ к входной двери торгового заведения. А 29-летнего жителя одного из сел Ахтырщини полицейские обоснованно подозревают в краже 3000 гривен у знакомого из другого села. Именно такая сумма наличности пропала у пострадавшего сразу после посещения его дома подозреваемым.
Еще одно имущественное преступление в Сумах совершила 49-летняя местная жительница, которая пыталась тайком присвоить одеяло со двора общего пользования.
В похищении металлических изделий из домохозяйства у односельчанина-пенсионера подозреваются и двое односельчан с Конотопского района 30 и 53 лет соответственно.
Сейчас полицейские проверяют всех подозреваемых на причастность к другим подобным имущественных преступлений в рамках открытых уголовных производствах по ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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