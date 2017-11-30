Ночью спасатели ликвидировали пожар хозпостройки 14 декабря в 2:37 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании хозяйственной постройки на территории частного домовладения по ул. Чкалова в г. Шостка.

О пожаре сообщили хозяева. На место происшествия был направлен дежурный караул 4-й Государственной пожарно-спасательной части.

Прибыв на вызов, пожарные установили, что пламенем охвачена вся хозяйственная постройка и пристройка к ней. Существовала угроза опрокидывания огня на рядом расположенный жилой дом.

В 3:07 пожар был локализован, спасатели не допустили дальнейшего распространения, в 5:23 - ликвидирован. Всего на тушение было привлечено 8 человек личного состава и 2 единицы спецтехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В результате пожара уничтожено пристройку к хозяйственной постройке 1х8 м, мебель, личные вещи, велосипед, ручной электрический инструмент, мопед, крыша на площади до 9 кв. м, окно. Повреждены перекрытие на площади до 23 кв. м, стены на площади 12 кв. м, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.