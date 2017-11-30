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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Роменщине нашли мину времен войны

13 декабря в 15:34 в Службу спасения «101» поступило сообщение об обнаружении подозрительного металлического предмета в с. Марковское Роменского района.

Спасатели прибыли на вызов и установили, что находка - это устарела минометная мина калибра 82-мм. Боеприпас находился в поле на расстоянии 1,5 км от жилых домов. Его нашел местный житель во время сельскохозяйственных работ.

На месте обнаружения взрывоопасного предмета выставлена охрана и предоставлена заявка на обезвреживание в Межрегиональный центр быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (г. Ромны).

Спасатели предупреждают: работы по изъятию и обезвреживанию боеприпасов могут проводить только пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Действия же граждан при обнаружении таких взрывоопасных предметов должны быть взвешенными. Надо помнить, что боеприпасов нельзя даже касаться, необходимо запомнить место находки и немедленно сообщить о нем в местные органы власти или непосредственно в Службу спасения «101», сообщает управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Право Роменский район Устаревшие боеприпасы
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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