Детская площадка в Конотопе прославилась на всю Украину (фото) Власти Конотопа хвастаются "адской" детской площадкой.

В сети возмутились состоянием детских площадок в Конотопе. Об этом сообщил журналист и блогер Денис Казанский на своей странице в Facebook, пигет РБК-Украина.

Казанский обратил особое внимание на то, что фото детских горок и качель в грязи оказались на реальной страничке управления ЖКХ Конотопского горсовета в соцсетях.

Скриншот поста (facebook.com/Управління-житлово-комунального-господарства-Конотопської-міської-ради)

"Некоторое время назад написал про феерическую детскую площадку в Запорожье, которой хвастались местные чиновники, и теперь мне периодически присылают фотографии разного трэша из других городов. Везде у людей одни и те же проблемы — воровство, халатность коммунальных служб и невероятно глупые чиновники. Вот типичный пример из Конотопа. Прислали ссылку на страничку Управління житлово-комунального господарства Конотопської міської ради", - написал он.





Детская площадка в Конотопе (facebook.com/Управління-житлово-комунального-господарства-Конотопської-міської-ради)

Блогер удивляется, как местная власть может хвастаться такими "достижениями". Казанский говорит, что сначала подумал, что это какой-то "черный" пиар, и кто-то "мочит" конотопского мэра, потому что на выложенных фотографиях были запечатлены какие-то детские горки и качели в грязи, но оказалось, что это реальная страничка управления ЖКХ Конотопского горсовета.

"Власти Конотопа действительно хвастаются вот этим и называют это "детской площадкой". Я уже писал ранее сколько примерно стоит типовая детская площадка. Цена вопроса — около 2 тысяч долларов. Разумеется, Конотоп — город небогатый. Но 2000 у.е. — вполне подъемные деньги даже для села. И в Конотопе такую сумму тем более могли найти", - считает Казанский.

Скриншот поста (facebook.com/den.kazansky)

Пользователи соцсети бурно отреагировали на этот инцидент.

Скриншот комментариев (facebook.com/den.kazansky)

