Вторая лига: сумчане сильнее черниговчан

В игре против местной команды «Академии-ЧНТУ» в составе сумской команды голы на счету Артема Бугая и Алексея Усатенко (с десятиметрового), «дублями» отличились Антон Кончакова и Руслан Окопный. В итоге 6:4. У сумчан первые три очка в турнирной таблице. Вторая игра в этой группе пройдет в субботу: встретятся «Рятувальник» (Ромны) - «Локомотив» (Конотоп).
«Академия-ЧНТУ» (Чернигов) - «Сумыхимпром-СДПУ» (Сумы) 4:6 (3:3)
Голы: Юрий Наливайко (2), Денис Крестьянский (4), Николай Яценко (6, 31) - Антон Кончаков (6, 32), Артем Бугай (12), Алексей Усатенко (16), Руслан Окопный (34, 40).
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