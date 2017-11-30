Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:49112

Вторая лига: сумчане сильнее черниговчан

Сегодня, 14 декабря, сумская команда «Сумыхимпром-СДПУ» в матче второго тура второй группы чемпионата Украины во второй лиге на выезде праздновал победу.

В игре против местной команды «Академии-ЧНТУ» в составе сумской команды голы на счету Артема Бугая и Алексея Усатенко (с десятиметрового), «дублями» отличились Антон Кончакова и Руслан Окопный. В итоге 6:4. У сумчан первые три очка в турнирной таблице. Вторая игра в этой группе пройдет в субботу: встретятся «Рятувальник» (Ромны) - «Локомотив» (Конотоп).

«Академия-ЧНТУ» (Чернигов) - «Сумыхимпром-СДПУ» (Сумы) 4:6 (3:3)

Голы: Юрий Наливайко (2), Денис Крестьянский (4), Николай Яценко (6, 31) - Антон Кончаков (6, 32), Артем Бугай (12), Алексей Усатенко (16), Руслан Окопный (34, 40).

Спорт Футзал
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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