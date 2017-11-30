Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:00113

За что предлагают голосовать депутатам на газовой сессии?

Сегодня, 14 декабря, проходит внеочередная сессия Сумского горсовета.

Единственный вопрос на повестке дня - «О критической ситуации в поставках природного газа населению города».

Напомним, за последние несколько дней сумские газовики под предлогом установки общедомовых счетчиков отключили несколько домов от газоснабжения. Люди выходили на протесты, перекрывая движение в городе.

Депутаты, чиновники и общественность обсуждают вопрос уже почти два часа.

Фото
Право Сессия горсовета Сумыгаз
view counter

По тематике

Сегодня 18:26

Сумские депутаты проголосовали газовый вопрос

Сегодня. 14 декабря, прошла внеочередная сессия Сумского горсовета, посвященная едиснвтенному вопросу «О критической ситуации в поставках природного газа населению города»....

В Сумах началась газовая сессия (трансляция)
Сегодня 16:29

В Сумах началась газовая сессия (трансляция)

Сегодня, 14 декабря, в Сумах проходит внеочередная сессия городского совета....

Сегодня 13:47

В Сумах созывают внеочередную сессию из-за «Сумыгаза»

14 декабря состоится внеочередная сессия Сумского городского совета....

Сумчане начали ложиться под колеса газовиков (фото)
Сегодня 13:30

Сумчане начали ложиться под колеса газовиков (фото)

Сегодня утром «Сумыгаз» перекрыл подачу газа в дом №45 по улице Холодногорской....

Вчера 13:46

Сумские газовики будут брать предоплату за газ

В счетах за газ, потребленный в ноябре, появилась новая графа – рекомендованный платеж....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.