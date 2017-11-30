За что предлагают голосовать депутатам на газовой сессии? Сегодня, 14 декабря, проходит внеочередная сессия Сумского горсовета.

Единственный вопрос на повестке дня - «О критической ситуации в поставках природного газа населению города».

Напомним, за последние несколько дней сумские газовики под предлогом установки общедомовых счетчиков отключили несколько домов от газоснабжения. Люди выходили на протесты, перекрывая движение в городе.

Депутаты, чиновники и общественность обсуждают вопрос уже почти два часа.