Сумские депутаты проголосовали газовый вопрос Сегодня. 14 декабря, прошла внеочередная сессия Сумского горсовета, посвященная едиснвтенному вопросу «О критической ситуации в поставках природного газа населению города».

Напомним, за последние несколько дней сумские газовики под предлогом установки общедомовых счетчиков отключили несколько домов от газоснабжения. Люди выходили на протесты, перекрывая движение в городе.

Депутаты, чиновники и общественность обсуждали вопрос более двух часов и приняли решение, в которое, правда, внесли немало поправок, о которых можно будет судить после публикации на сайте мэрии.

Также сейчас заммэра Сум Александр Журба с решением поедет к Сумчанам, которые в очередной раз перекрывают дороги.