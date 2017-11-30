Сумские депутаты проголосовали газовый вопрос

Напомним, за последние несколько дней сумские газовики под предлогом установки общедомовых счетчиков отключили несколько домов от газоснабжения. Люди выходили на протесты, перекрывая движение в городе.
Депутаты, чиновники и общественность обсуждали вопрос более двух часов и приняли решение, в которое, правда, внесли немало поправок, о которых можно будет судить после публикации на сайте мэрии.
Также сейчас заммэра Сум Александр Журба с решением поедет к Сумчанам, которые в очередной раз перекрывают дороги.
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