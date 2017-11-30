Сумчане снова перекрыли дорогу на ул. Горького Несмотря на проходившую сессию Сумского горсовета, люди, возмущенные отключением газа в их домах, снова сегодня вечером перекрыли движение на ул. Горького.

В связи с тем, что на сегодняшней внеочередной сессии Сумского городского совета, посвященной решению конфликта между сумчанами и монополистом «Сумыгаз», люди так не добились от власти ответа на вопрос, когда в их домах включат газ. Возмущенные жители снова решили перекрыть дорогу на ул. Горького, пишет 0542.ua.

Тем временем сессия горсовета завершилась принятием решения, из которого совершенно неясно, когда людям включат газ.