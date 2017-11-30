В связи с тем, что на сегодняшней внеочередной сессии Сумского городского совета, посвященной решению конфликта между сумчанами и монополистом «Сумыгаз», люди так не добились от власти ответа на вопрос, когда в их домах включат газ. Возмущенные жители снова решили перекрыть дорогу на ул. Горького, пишет 0542.ua.
Тем временем сессия горсовета завершилась принятием решения, из которого совершенно неясно, когда людям включат газ.
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