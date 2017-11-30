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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:351

Сумчане снова перекрыли дорогу на ул. Горького

Несмотря на проходившую сессию Сумского горсовета, люди, возмущенные отключением газа в их домах, снова сегодня вечером перекрыли движение на ул. Горького.

В связи с тем, что на сегодняшней внеочередной сессии Сумского городского совета, посвященной решению конфликта между сумчанами и монополистом «Сумыгаз», люди так не добились от власти ответа на вопрос, когда в их домах включат газ. Возмущенные жители снова решили перекрыть дорогу на ул. Горького, пишет 0542.ua.

Тем временем сессия горсовета завершилась принятием решения, из которого совершенно неясно, когда людям включат газ.

Право Перекрытие дорог Протест Сумыгаз
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