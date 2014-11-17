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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:52261

На входе в облгосадминистрацию планируют положить тактильную плитку

Об этом руководителю аппарата облгосадминистрации Дмитрию Живицкий сообщил начальник управления градостроительства и архитектуры облгосадминистрации Олег Кривцов на заседании рабочей группы по обеспечению доступности избирательных участков для людей с ограниченными возможностями.

Кроме тактильной плитки, которая будет вести к облгосадминистрации и горсовету, Олег Кривцов рассказал и о других работах.

«В здании также запланировано переоборудование санузлов, будет сделано указательные таблички со шрифтом Брайля, который также будет и в лифтах, и создано пять парковочных мест шириной 3,5 метра, чтобы было удобно подвозить инвалидную коляску», - пояснил он.

По словам чиновника, каждое административное здание или учреждение, где, как правило, организуют избирательные участки, должно иметь положение по сопровождению людей с ограниченными возможностями.

На основе проведенной проверки и аудита 1003 избирательных участков Сумщины следует вывод о необходимости повышения уровня безбарьерного доступа, ведь большинство из них доступны только формально.

По итогам обсуждения Дмитрий Живицкий поручил провести соответствующие обучающие семинары для главных архитекторов и проектировщиков из всех районов области.

Общество Доступность Облгосадминистрация
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