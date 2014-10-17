Музей Чехова будут делать более привлекательным для туристов Руководитель аппарата облгосадминистрации Дмитрий Живицкий вместе с работниками музея, заказчиками и застройщиками обсудил ближайшие планы благоустройства территории музейного комплекса «Мемориальный Дом-музей А.П.Чехова».

Участники совещания рассматривали пути решения существующих проблем благоустройства территории, вариантов последовательности выполнения работ, чтобы сделать музей максимально привлекательным и популярным среди посетителей, ведь этот исторический объект имеет большое значение для развития туристического потенциала Сумщины.

По словам Дмитрия Живицкого, до конца года застройщики должны успеть выполнить все земельные работы, вывезти мусор. Впоследствии следует установить водораздельного дамбу и почистить озеро. А весной провести полное благоустройство территории, и на завершающем этапе установить забор, который бы очерчивал территорию музея.

«Музей должен стать более привлекательным для посетителей: с цветущими аллеями, скамейками, чистым озером. Поэтому в наших интересах как можно быстрее выполнить все необходимые работы», - отметил руководитель аппарата облгосадминистрации.

Присутствующие специалисты рассказали, что любые действия по реконструкции, очистке и строительство новых объектов будут четко проходить согласно проекту, на котором они изображены. Сейчас проект уже заказан и будет изготовлено до 20 декабря.