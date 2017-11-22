Более 100 тысяч субсидинатов обратились за возвратом неиспользованной части субсидии

Всего в структурные подразделения социальной защиты населения области с заявлением о выплате частей неиспользованных субсидий обратились 102 239 получателей субсидии.
По оперативным данным, по состоянию на 8 декабря, общая сумма частей неиспользованных сумм субсидий, подлежащих монетизации и включенных в списки предприятий, предоставляющих услуги, составляет 72 миллиона гривен. В частности за газоснабжение вернут 71,8 миллиона гривен, за электроснабжение - 0,24 миллиона гривен.
Всего сумма частей неиспользованных субсидий, в отношении которых зарегистрировано бюджетные обязательства в органах Казначейства состоянию на 8 декабря составляет 64,9 миллиона гривен.
В прошлом месяце департамент социальной защиты населения провел перерасчет субсидии с ноября с учетом предоставления услуги отопления в течение полного...
Уже полностью завершен процесс расчета «зимних» субсидии на Сумщине, размер которых люди увидят в платежках за ноябрь...
К началу отопительного сезона на Сумщине количество получателей субсидии достигла 289 тысяч....
В ноябре Сумчанам пересчитали размер платы субсидии по услуге содержанию домов, сооружений и придомовых территорий....
Главное управление статистики в Сумской области сообщает, что в январе-октябре 2017 года государственная субсидированная поддержка была назначена 356,5 тысячам или...