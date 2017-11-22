Более 100 тысяч субсидинатов обратились за возвратом неиспользованной части субсидии Сейчас монетизированную субсидию выплачено более 55 тысячам человек на сумму 35,7 миллиона гривен.

Всего в структурные подразделения социальной защиты населения области с заявлением о выплате частей неиспользованных субсидий обратились 102 239 получателей субсидии.

По оперативным данным, по состоянию на 8 декабря, общая сумма частей неиспользованных сумм субсидий, подлежащих монетизации и включенных в списки предприятий, предоставляющих услуги, составляет 72 миллиона гривен. В частности за газоснабжение вернут 71,8 миллиона гривен, за электроснабжение - 0,24 миллиона гривен.

Всего сумма частей неиспользованных субсидий, в отношении которых зарегистрировано бюджетные обязательства в органах Казначейства состоянию на 8 декабря составляет 64,9 миллиона гривен.