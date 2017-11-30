Сумские футзалисты примут черкасщан

Матч 4-го тура чемпионата Украины по футзалу в первой лиге пройдет на паркете манежа СумГУ. Начало в 17.00. Вход свободный.
После трех туров у обеих команд по три очка в активе. В гостях сумчане проиграли со счетом 2:7.
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