Сумские футзалисты примут черкасщан Сегодня, 15 декабря, МФК «СумДУ» примет «Днепр» из Черкасс.

Матч 4-го тура чемпионата Украины по футзалу в первой лиге пройдет на паркете манежа СумГУ. Начало в 17.00. Вход свободный.

После трех туров у обеих команд по три очка в активе. В гостях сумчане проиграли со счетом 2:7.