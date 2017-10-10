«Грация-СумДУ» сыграет с француженками

Чемпион Украины «Грация-СумДУ» в спортзале УАБД (Петропавловская, 57) будет принимать французский «Мец». Начало в 16.00. Вход свободный.
Напомним, в первом матче француженки одержали сухую победу 3:0.
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