Вторая лига: стартовала сумская группа 14 декабря были сыграны первые матчи в группе 3 второй лиге чемпионата Украины по футзалу.

В этой группе играют четыре сумские команды. Сначала на паркет манежа СумГУ вышли «Технология» и «Lex VSK», который закончился со счетом 4:2. Дальше «Food Centre» уверенно переиграл «Nicmas» 5:2.