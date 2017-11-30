Вторая лига: стартовала сумская группа

В этой группе играют четыре сумские команды. Сначала на паркет манежа СумГУ вышли «Технология» и «Lex VSK», который закончился со счетом 4:2. Дальше «Food Centre» уверенно переиграл «Nicmas» 5:2.
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9 декабря в спортивном зале Конотопской школы №7 прошла игра первого тура чемпионата Украины по футзалу во второй лиге....
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