Сумчане смогут следить за оценками своих детей онлайн

Сумской городской совет и IT- компания ООО «УМГ» подписали Меморандум по развитию и внедрению современных технологий и инновационных решений в сфере образования.
В том числе предполагается осуществление программы электронного журнала оценок «Онлайн школа» для общеобразовательных школ города.
ООО «УМГ» обязуется предоставить программное обеспечение «Онлайн Школа» и научить им пользоваться, приобрести по планшету для каждого класса. Отслеживать посещаемость учениками школы и их успеваемость родители смогут со своего мобильного телефона, планшета или ноутбука.
Проект будут испытывать в пилотном режиме в период до 1 сентября следующего года на двух школах: № 5 и № 7. Результатами его внедрения смогут воспользоваться все общеобразовательные школы Сум.
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