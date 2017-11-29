Сумчане сдали пьяного водителя копам

Обследуя указанную улицу, инспекторы действительно заметили и остановили похожий по ориентировке автомобиль.
Проверяя документы, стражи порядка заметили, что 40-летний мужчина имеет признаки алкогольного опьянения. Освидетельствование на состояние опьянения подтвердило догадки полицейских - 1,49 промилле алкоголя, что более чем 7 раз превышает допустимую норму.
На водителя патрульные составили административный протокол по статье 130 (управление в состоянии опьянения) КоАП.
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