Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:11175

Сумчане сдали пьяного водителя копам

Ночью инспекторы получили сообщение о нетрезвом мужчине, который сел за руль автомобиля Ford Transit и якобы пытается уехать.

Обследуя указанную улицу, инспекторы действительно заметили и остановили похожий по ориентировке автомобиль.

Проверяя документы, стражи порядка заметили, что 40-летний мужчина имеет признаки алкогольного опьянения. Освидетельствование на состояние опьянения подтвердило догадки полицейских - 1,49 промилле алкоголя, что более чем 7 раз превышает допустимую норму.

На водителя патрульные составили административный протокол по статье 130 (управление в состоянии опьянения) КоАП.

Право Пьяный за рулем
view counter

По тематике

13.12.2017 11:20

Пьяный сумчанин без прав на чужом авто проехал на красный и поплатился

4 административных материала: последствия нетрезвой поездки в Сумах....

В Сумах пьяный водитель устроил ДТП
11.12.2017 11:44

В Сумах пьяный водитель устроил ДТП

Инспекторы получили сообщение о ДТП на улице Интернационалистов....

11.12.2017 10:17

Копы остановили пьяного сумчанина без прав

Патрулируя улицу Харьковскую, инспекторы обнаружили нарушения ПДД со стороны водителя автомобиля ВАЗ-2103....

В Сумах пьяный водитель врезался в забор
04.12.2017 13:00

В Сумах пьяный водитель врезался в забор

Патрульные составили 3 админматериала на нетрезвого водителя, который въехал в забор....

29.11.2017 15:24

Пьяный сумчанин без прав устроил аварию и пытался скрыться

Патрулируя город, стражи порядка получили сообщение о ДТП возле фонтана Садко....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.