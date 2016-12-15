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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:02198

Завтра в Сумах пройдут общественные слушания по проекту горбюджета

16 декабря состоятся общественные слушания по проекту городского бюджета на 2018 год и проекту Программы экономического и социального развития г. Сумы 2018 год и основных направлений развития на 2019-2020 годы.

Место проведения - малый (синий) сессионный зал Дома Советов (площадь Независимости, 2).

Начало - 10:00 (регистрации участников - 9:15; ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРИ СЕБЕ ИМЕТЬ ПАСПОРТ).

Согласно п. 4.1. Положения об общественных слушаниях в городе Сумы (решение Сумского городского совета от 29 марта 2017 № 1895-МГ) в общественных слушаниях принимают участие все желающие, однако, голосовать могут только те участники, которые имеют право голоса, постоянно проживающие и зарегистрированные на территории города Сумы, в пределах которого проводятся слушания и зарегистрировались для участия в общественных слушаниях в соответствии с требованиями настоящего Положения.

Проект бюджета можно посмотреть здесь, Программы – здесь

Экономика Горбюджет Общественные слушания
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