Завтра в Сумах пройдут общественные слушания по проекту горбюджета

Место проведения - малый (синий) сессионный зал Дома Советов (площадь Независимости, 2).
Начало - 10:00 (регистрации участников - 9:15; ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРИ СЕБЕ ИМЕТЬ ПАСПОРТ).
Согласно п. 4.1. Положения об общественных слушаниях в городе Сумы (решение Сумского городского совета от 29 марта 2017 № 1895-МГ) в общественных слушаниях принимают участие все желающие, однако, голосовать могут только те участники, которые имеют право голоса, постоянно проживающие и зарегистрированные на территории города Сумы, в пределах которого проводятся слушания и зарегистрировались для участия в общественных слушаниях в соответствии с требованиями настоящего Положения.
В Сумах продолжаются электронные консультации и прием предложений по проекту городского бюджета на 2018 год и проект Программы экономического и...
Обсуждение тарифов на тепло и горячую воду от ООО «Сумытеплоэнерго» стартовало в 17 часов 14 ноября....
Департамент финансов, экономики и инвестиций горсовета объявил конкурс среди банков по размещению в 2017 году временно свободных средств городского бюджета...
14 декабря на сессии Шосткинского городского совета был принят основной финансовый документ на 2017 г....
В Сумах состоялось второе заседание совещательного комитета по организации и проведению общественных слушаний по проекту городского бюджета и проекта Программы...