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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:31217

Тростянец станет городом пяти фестивалей

Тростянец по праву считается фестивальной столицей Сумщины.

Тростянецкий горсовет сообщает, что в августе 2018 года в городе состоится новый фестиваль - военной реконструкции. Проходить он будет 18 августа - в день освобождения Тростянца от немецко-фашистских захватчиков и воспроизводить события Второй мировой войны, далекого 1943 года, когда шли ожесточенные бои за освобождение Тростянца от оккупантов. Поэтому, тростянчане и туристы будут иметь возможность посетить уже пять фестивалей.

Календарный план мероприятий проведения фестивалей в следующем году был утвержден 12 декабря на заседании исполнительного комитета:

• Фестиваль классической музыки «Чайковский Fest» - 27 мая 2018 года;

• Фестиваль исторической реконструкции «Стара Фортеця. Подорож крізь століття»- 28-30 июня 2018 года;

• Спортивный фестиваль «Нескучный ВелоFest» - 28-29 июля 2018 года;

• Музыкальный фестиваль «Схід - Рок» - 10-12 августа 2018 года;

• Фестиваль военной реконструкции - 18 августа 2018 года.

Досуг Тростянец Фестиваль
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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