Тростянец станет городом пяти фестивалей

Тростянецкий горсовет сообщает, что в августе 2018 года в городе состоится новый фестиваль - военной реконструкции. Проходить он будет 18 августа - в день освобождения Тростянца от немецко-фашистских захватчиков и воспроизводить события Второй мировой войны, далекого 1943 года, когда шли ожесточенные бои за освобождение Тростянца от оккупантов. Поэтому, тростянчане и туристы будут иметь возможность посетить уже пять фестивалей.
Календарный план мероприятий проведения фестивалей в следующем году был утвержден 12 декабря на заседании исполнительного комитета:
• Фестиваль классической музыки «Чайковский Fest» - 27 мая 2018 года;
• Фестиваль исторической реконструкции «Стара Фортеця. Подорож крізь століття»- 28-30 июня 2018 года;
• Спортивный фестиваль «Нескучный ВелоFest» - 28-29 июля 2018 года;
• Музыкальный фестиваль «Схід - Рок» - 10-12 августа 2018 года;
• Фестиваль военной реконструкции - 18 августа 2018 года.
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