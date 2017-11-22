Тростянец станет городом пяти фестивалей Тростянец по праву считается фестивальной столицей Сумщины.

Тростянецкий горсовет сообщает, что в августе 2018 года в городе состоится новый фестиваль - военной реконструкции. Проходить он будет 18 августа - в день освобождения Тростянца от немецко-фашистских захватчиков и воспроизводить события Второй мировой войны, далекого 1943 года, когда шли ожесточенные бои за освобождение Тростянца от оккупантов. Поэтому, тростянчане и туристы будут иметь возможность посетить уже пять фестивалей.

Календарный план мероприятий проведения фестивалей в следующем году был утвержден 12 декабря на заседании исполнительного комитета:

• Фестиваль классической музыки «Чайковский Fest» - 27 мая 2018 года;

• Фестиваль исторической реконструкции «Стара Фортеця. Подорож крізь століття»- 28-30 июня 2018 года;

• Спортивный фестиваль «Нескучный ВелоFest» - 28-29 июля 2018 года;

• Музыкальный фестиваль «Схід - Рок» - 10-12 августа 2018 года;

• Фестиваль военной реконструкции - 18 августа 2018 года.