В Конотопе депутаты проголосовали за снятие секретаря горсовета, заместителей мэра и управделами исполкома 14 декабря пленарное заседание Конотопского городского совета, несмотря на попытки мэра перенести его на другой день, все же состоялось.

Депутаты, не добившись возвращения городского головы и секретаря горсовета в сессионный зал после перерыва, провели заседание самостоятельно, пишет Голос Конотопа.

«Несмотря на то, что не работала система «Віче», не было на рабочих местах работников организационного отдела горсовета, были попытки выключить электроэнергию, депутаты продолжали выполнять свою работу, без лишних разговоров, без угроз и оскорблений... Остались в сессионном зале и жители города, которые пришли на сессию», - прокомментировала ситуацию депутат горсовета Татьяна Сизон.

В заседании приняли участие 20 депутатов горсовета, которые проголосовали за досрочное прекращение полномочий секретаря горсовета, заместителей городского головы и управляющего делами исполкома.

Мэр Конотопа Артем Семенихин считает, что решения незаконны и их выполнять не собирается.