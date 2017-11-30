В Шостке вновь горел автомобиль

По информации 2-го Государственного пожарно-спасательного отряда, ночью, во дворе многоквартирного дома по переулку Красный в 1:57 случайный прохожий заметил, что из-под капота припаркованного автомобиля пробивает огонь и идет дым. Об этом сообщил в службу ГСЧС, пишет Шостка.info.
Вероятной причиной пожара стало короткое замыкание электросети. Возгорание тушили два пожарных автомобиля. Огонь успел повредить аккумулятор, оснащение двигателя, краску на левом крыле автомобиля. Причиненный ущерб составил до 20 тыс. грн.
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