В Сумах построят 500-метровую троллейбусную линию за 13,5 млн грн Победителем тендера на выполнение работ по строительству менее 500 метров троллейбусной линии по ул. Набережной реки Сумки в Сумах, объявленного управлением капитального строительства и дорожного хозяйства Сумского горсовета, стала частная фирма «ТИМВЕЛ» с ценовым предложением 13 507 612,50 грн.

Об этом сообщает transport.sumy.ua со ссылкой на данные ценового аукциона в системе Prozorro.

В роли конкурента на ценовом аукционе выступило ООО «Универсалбуд-В», которое предложило выполнить данную работу на 259 169,10 грн. дороже — за 13 766 781,60 грн..

Срок выполнения данных работ, указанный в условиях тендера — с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года.

Напомним, в 2016 году частная фирма «ТИМВЕЛ» выиграла тендер на строительство троллейбусной линии по ул. Прокофьева с ценовым предложением 23 310 406,52 грн., ее соперником тогда также было ООО «Универсалбуд-В».

Ранее начальник отдела транспорта, связи и телекоммуникационных услуг Сумского горсовета Сергей Яковенко заявил о желании городской власти сократить троллейбусные маршруты до центра города. Возможность таким образом изменить маршруты электротранспорта, предположительно, связывается с постройкой контактной сети по ул. Набережной реки Сумки, что позволит троллейбусам разворачиваться в центре города.