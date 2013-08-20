В Сумах построят 500-метровую троллейбусную линию за 13,5 млн грн

Об этом сообщает transport.sumy.ua со ссылкой на данные ценового аукциона в системе Prozorro.
В роли конкурента на ценовом аукционе выступило ООО «Универсалбуд-В», которое предложило выполнить данную работу на 259 169,10 грн. дороже — за 13 766 781,60 грн..
Срок выполнения данных работ, указанный в условиях тендера — с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года.
Напомним, в 2016 году частная фирма «ТИМВЕЛ» выиграла тендер на строительство троллейбусной линии по ул. Прокофьева с ценовым предложением 23 310 406,52 грн., ее соперником тогда также было ООО «Универсалбуд-В».
Ранее начальник отдела транспорта, связи и телекоммуникационных услуг Сумского горсовета Сергей Яковенко заявил о желании городской власти сократить троллейбусные маршруты до центра города. Возможность таким образом изменить маршруты электротранспорта, предположительно, связывается с постройкой контактной сети по ул. Набережной реки Сумки, что позволит троллейбусам разворачиваться в центре города.
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