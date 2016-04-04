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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Ночью сумские пожарные тушили внедорожник

15 декабря в 1:57 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре автомобиля на ул. Г. Кондратьева в г. Сумы.

О возгорании сообщила жительница рядом расположенного дома, которая из окна увидела, что на парковке горит транспортное средство. На место происшествия был направлен дежурный караул 1-й Государственной пожарно-спасательной части.

Прибыв на вызов, пожарные установили, что огнем охвачена передняя часть внедорожника ВАЗ-2121 «Нива». Существовала угроза переброски пламени на расположенные рядом другие автомобили. Благодаря своевременным действиям спасателей удалось предотвратить взрыв газобаллонного оборудования транспортного средства.

В 2:15 пожар был локализован, спасатели не допустили дальнейшего распространения, в 2:25 - ликвидирован. Всего на тушение было привлечено 11 человек личного состава и 3 единицы техники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В результате возгорания поврежден моторный отсек, салон автомобиля, лакокрасочное покрытие на площади 2 кв. м.

Причина пожара в настоящее время устанавливается.

Право Пожар авто
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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