Ночью сумские пожарные тушили внедорожник 15 декабря в 1:57 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре автомобиля на ул. Г. Кондратьева в г. Сумы.

О возгорании сообщила жительница рядом расположенного дома, которая из окна увидела, что на парковке горит транспортное средство. На место происшествия был направлен дежурный караул 1-й Государственной пожарно-спасательной части.

Прибыв на вызов, пожарные установили, что огнем охвачена передняя часть внедорожника ВАЗ-2121 «Нива». Существовала угроза переброски пламени на расположенные рядом другие автомобили. Благодаря своевременным действиям спасателей удалось предотвратить взрыв газобаллонного оборудования транспортного средства.

В 2:15 пожар был локализован, спасатели не допустили дальнейшего распространения, в 2:25 - ликвидирован. Всего на тушение было привлечено 11 человек личного состава и 3 единицы техники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В результате возгорания поврежден моторный отсек, салон автомобиля, лакокрасочное покрытие на площади 2 кв. м.

Причина пожара в настоящее время устанавливается.