Ночью сумские пожарные тушили внедорожник

О возгорании сообщила жительница рядом расположенного дома, которая из окна увидела, что на парковке горит транспортное средство. На место происшествия был направлен дежурный караул 1-й Государственной пожарно-спасательной части.
Прибыв на вызов, пожарные установили, что огнем охвачена передняя часть внедорожника ВАЗ-2121 «Нива». Существовала угроза переброски пламени на расположенные рядом другие автомобили. Благодаря своевременным действиям спасателей удалось предотвратить взрыв газобаллонного оборудования транспортного средства.
В 2:15 пожар был локализован, спасатели не допустили дальнейшего распространения, в 2:25 - ликвидирован. Всего на тушение было привлечено 11 человек личного состава и 3 единицы техники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
В результате возгорания поврежден моторный отсек, салон автомобиля, лакокрасочное покрытие на площади 2 кв. м.
Причина пожара в настоящее время устанавливается.
11 декабря в Шостке горело авто KIA Magentis....
12 декабря в г. Сумы сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям дважды привлекались к ликвидации пожаров транспортных средств....
Патрульные помогли потушить автомобиль, который загорелся прямо во время движения....
В субботу, 9 апреля, в Шостке опять горел автомобиль....
В Шостке сгорел третий автомобиль за месяц, на этот раз «Lexus»....