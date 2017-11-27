«Теннисная академия» выиграла «серебро» кубка Украины

В спортзале УАБД играли 12 мужских (4 сумские) и 6 женских команд.
По итогам турнира команда «Теннисная академия» заняла второе место, проиграв финале столичной «Фортуне» 1:3. Третье место заняла команда «Киев-1». Сегодня и в субботу проходят игры одиночного разряда.
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