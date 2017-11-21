Сумчан запрошують на «Час чудес» Ви знаєте, як виглядає дитинство? Саме той час, коли кожен бачив світ через призму своїх, особистих вражень і емоцій?

Сумська міська галерея запрошує Вас побачити цей «дитячий світ для дорослих» на виставці робіт Ані Черненко під назвою «Час Чудес». Офіційне відкриття відбудеться 19 грудня о 16:00. Вхід вільний.