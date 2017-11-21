Сумчан запрошують на «Час чудес»

Сумська міська галерея запрошує Вас побачити цей «дитячий світ для дорослих» на виставці робіт Ані Черненко під назвою «Час Чудес».
Офіційне відкриття відбудеться 19 грудня о 16:00.
Вхід вільний.
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