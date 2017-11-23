Сумщина потеряла еще одного героя в зоне АТО

Как сообщил районный военный комиссар Александр Хроль, в ночь с 13 на 14 декабря, при выполнении боевого задания в Новоайдаровском районе Луганской области погиб командир орудия бригадной артиллерийской группы 58-й отдельной мотопехотной бригады Александр Иванович Терещенко.
Родился военнослужащий 25 марта 1985 в Кролевце. Среднее образование получил в Кролевецкой СОШ № 2, затем окончил Реутинское СПТУ № 32, где получил квалификацию электромонтера и водителя.
В апреле 2003 года был призван на срочную военную службу, далее - контрактную, которую проходил в воинских частях в\ч 1048 и в\ч А 1815, служил курсантом на ЗК БМП-2, старшим механиком-водителем Т-64 БМ «Булат» и Т-64 Б-1, командиром танка Т-64 Б-1.
1 августа 2014 года был призван по мобилизации в военную часть 3022 (Национальная гвардия), где проходил службу по 8 апреля 2015 года в должности стрелка.
21 мая 2015 года - повторно призван в 5-ую волну мобилизации и, после окончания обучения в УЦ «Десна», с 30 июня 2015 года по 17 декабря 2016 года проходил службу в 93-й бригаде на должностях стрелка, старшего стрелка и помощника гранатометчика. В составе боевых подразделений бригады выполнял боевые задачи в зоне проведения АТО на территории Донецкой области, имел ранения.
30 января 2017 года заключил контракт на прохождение военной службы в воинской части В0425.
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