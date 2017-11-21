Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:3628

На Сумщине растут надои

Главное управление статистики в Сумской области сообщает о состоянии отрасли животноводства на Сумщине.

В январе-ноябре 2017 года на Сумщине произведено 56,6 тыс. т мяса (реализация скота и птицы на убой в живой массе), 384,4 тыс.т молока и 360,4 млн шт яиц. Превысили уровень аналогичного периода прошлого года по производству мяса и молока сельхозпредприятия 8 районов Сумщины, из них больше всего: в Глуховском и Шосткинском районах. Относительно среднего надоя молока, то в целом по области он составил 4939 кг, что на 238 кг больше, чем в прошлом году.

Численность поголовья скота и птицы на 1 декабря 2017 года во всех категориях хозяйств составило 151,0 тыс.голов крупного рогатого скота (в том числе коров - 81,0 тыс.голов), свиней - 118,4 тыс.голов, овец и коз - 42,8 тыс.голов, птицы - 5504,0 тыс.голов.

Экономика Животноводство Сельское хозяйство Статистика
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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