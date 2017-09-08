Відбулася презентація книги-дослідження “Сумщина в боротьбі” (відео)

Її створили троє авторів – дослідників: Віктор Моренець зі Львова, Юрій Юзач із Прилук та уродженець Сумщини Роман Коваль. На сторінках видання – 120 біографій, історій та спогадів людей, які брали участь в Українській революції 1917-20-го років, йдеться в сюжеті UA:СУМИ.
«Це козаки і старшини армії Української Народної Республіки, які через поразку нашу опинилися в еміграції, закінчили Українську господарську академію в Подебрадах і працювали в багатьох країнах Європи, Африки, Китаю, Північній та Південній Америці, де скрізь підкреслювали, що вони українські інженери. Це люди, які вміли на полі бою боронити батьківщину і це люди, які ославили науку в різних країнах», – каже Роман Коваль, співавтор книги-дослідження ” Сумщина в боротьбі”.
Книга вийшла накладом в одну тисячу примірників. Видали її коштом обласного бюджету.До продажу збірка не потрапить. Всі екземпляри передадуть бібліотекам області.
Сьогодні, 14 грудня, о 18:00 у вільному просторі «Розумний Хаб» відбудеться перфоменс-презентація нової книги: «В.І.Н.» (Вибору іншого немає) письменника, музиканта,...
Сьогодні, 13 грудня, брати Капранови презентують у Сумах книгу «Майдан. Таємні файли»....
Книгарня «Є» у Сумах, видавництво «Астролябія», спільнота взаємодопомоги «Емаус-Оселя» запрошують на презентацію книжки Андрія Куркова «Рух «Емаус». Історія солідарності» за...
Книгарня «Є» у Сумах та видавництво «Темпора» запрошують на презентацію книжки сумського письменника Владислава Івченка «Найкращий сищик та помста імперії»....
Книгарня «Є» у Сумах та видавництво «Темпора» запрошують на презентацію книжки сумського письменника Владислава Івченка «Найкращий сищик та помста імперії»....