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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:581

Відбулася презентація книги-дослідження “Сумщина в боротьбі” (відео)

«Сумщина в боротьбі». Таку назву має книга, презентація якої відбулася в Сумах.

Її створили троє авторів – дослідників: Віктор Моренець зі Львова, Юрій Юзач із Прилук та уродженець Сумщини Роман Коваль. На сторінках видання – 120 біографій, історій та спогадів людей, які брали участь в Українській революції 1917-20-го років, йдеться в сюжеті UA:СУМИ.

«Це козаки і старшини армії Української Народної Республіки, які через поразку нашу опинилися в еміграції, закінчили Українську господарську академію в Подебрадах і працювали в багатьох країнах Європи, Африки, Китаю, Північній та Південній Америці, де скрізь підкреслювали, що вони українські інженери. Це люди, які вміли на полі бою боронити батьківщину і це люди, які ославили науку в різних країнах», – каже Роман Коваль, співавтор книги-дослідження ” Сумщина в боротьбі”.

Книга вийшла накладом в одну тисячу примірників. Видали її коштом обласного бюджету.До продажу збірка не потрапить. Всі екземпляри передадуть бібліотекам області.

Общество Презентация книги
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