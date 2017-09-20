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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:4689

У Сумах брати Капранови презентували книгу, присвячену подіям на Майдані

У Сумах відбулася репрезентація книги братів Капранових «Майдан. Таємні файли».

Це об’єктивні історії в жанрі художньої документалістики, які відповідають на питання: «Хто готував та фінансував Майдан?», «Коли це все почалося?», «Чому так багато людей вийшло?», «Хто готував російську весну?», «Хто стріляв у Нігояна?».

Такі історії, із присмаком трагічного сарказму, брати Капранови збирали впродовж 94х днів революції гідності. На Майдан прийшли, ще коли акція протесту носила мирний характер. Мовчати про те що бачили вони, і про що можуть розповісти інші – не змогли, тож записали двадцять одне інтерв’ю. Розмови намагалися зробити відвертими, сфокусованими на людині в конкретних обставинах. Над книгою автори працювали трохи більше року.

«Ми рік працювали над свідченнями. Ідею книги отримали під час роботи над програмою журналістських розслідувань «Брат за брата». Наша мета – бути неупередженими, ми не заангажовані політично. Не любимо владу. Адже на кожну оповідь свідка наводимо інформаційне повідомлення зі ЗМІ, яке нагадує та підтверджує наведений факт», – розповідають автори.

У Сумській області письменники представили книгу у Конотопі, Ромнах,  Сумах, Глухові та Шостці.

Брати Капранови говорять, що уже розмірковують над продовженням книги. А щоб зібрати ще більше історій майданівців – запустили у соцмережах хештег «мій майдан». Тож тепер кожен може стати героєм наступної книги письменників, пише сайт Сумської облради.

Общество Братья Капрановы Презентация книги
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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