Сумские школьники подготовили бойцам подарки ко Дню Святого Николая Ученики школ Сум подготовили ко Дню Святого Николая подарок украинским военным, которые сейчас защищают Украину на востоке страны.

Дети понимают, как трудно бывает бойцам, особенно на праздники и далеко от дома, поэтому поддерживают воинов, как умеют.

Ученики средних учебных заведений города и воспитанники Дворца детей и юношества, чтобы поздравить бойцов, сделали положительные, душевные работы - маленькие обереги и рисунки с пожеланиями «на счастье».

Дети нарисовали домики, цветы, сияющее солнышко, природу и пожелали, чтобы эти работы принесли счастье всем, кто там на Востоке оберегает нашу страну и всех нас.

Такая акция проходит уже не первый раз. Как отмечают те, кто доставляет военным груз, бойцы особенно ждут именно такие вещи, которые поднимают боевой дух украинских воинов. Все рисунки попадут в бойцов накануне праздника, сообщает сайт мэрии.