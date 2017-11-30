Пограничники задержали контрабандистов с поросятами Пограничники Сумщины задержали двух украинцев, которые пытались переместить через границу в Россию поросят.

Сегодня утром пограничники отдела «Великая Писаревка» Сумского отряда задержали двух нарушителей государственной границы Украины.

В ходе реализации заранее полученной от участкового инспектора пограничной службы информации о возможной противоправной деятельности, пограничный наряд неподалеку от госграницы в районе н.п. Поповка задержал двух граждан Украины.

Наши соотечественники, которые не имели при себе никаких документов, удостоверяющих личность, пытались незаконно пересечь границу с территории Украины на территорию России в пешем порядке вне установленных пунктов пропуска и переместить в мешках двух поросят.

Сейчас личности правонарушителей установлены, они являются жителями одного из пограничных населенных пунктов. Живой товар доставлен в пограничное подразделение, в установленном порядке будет передан работникам фискальной службы.