Пограничники задержали контрабандистов с поросятами

Сегодня утром пограничники отдела «Великая Писаревка» Сумского отряда задержали двух нарушителей государственной границы Украины.
В ходе реализации заранее полученной от участкового инспектора пограничной службы информации о возможной противоправной деятельности, пограничный наряд неподалеку от госграницы в районе н.п. Поповка задержал двух граждан Украины.
Наши соотечественники, которые не имели при себе никаких документов, удостоверяющих личность, пытались незаконно пересечь границу с территории Украины на территорию России в пешем порядке вне установленных пунктов пропуска и переместить в мешках двух поросят.
Сейчас личности правонарушителей установлены, они являются жителями одного из пограничных населенных пунктов. Живой товар доставлен в пограничное подразделение, в установленном порядке будет передан работникам фискальной службы.
Сегодня, 15 декабря, в пункте пропуска «Бачевск» пограничники Сумского отряда задержали нашего соотечественника, который находится в розыске....
Поздно вечером 14 декабря пограничники отдела «Краснополье» Сумского отряда задержали нарушителя государственной границы Украины....
12 декабря в управлении Сумского пограничного отряда подразделениям охраны границы глава Госпогранслужбы Петр Цигикал вручил современные патрульные автомобили повышенной проходимости...
В пункте пропуска «Бачевск» гражданин Сербии пытался подкупить пограничников....
В пункте пропуска «Бачевск» пограничники обнаружили пять автомобилей-бетономешалок, которые были незаконно перемещены на территорию России....