Пограничники задержали россиянина, который пытался незаконно пересечь границу Поздно вечером 14 декабря пограничники отдела «Краснополье» Сумского отряда задержали нарушителя государственной границы Украины.

Пограничный наряд, который нес службу в межгосударственном пункте пропуска для автомобильного сообщения «Покровка», заметил движение неизвестного лица в сторону госграницы. На указанное направление сразу выдвинулась группа реагирования, которая вскоре задержала нарушителя. Им оказался гражданин России, житель российского н.п. Головчено.

Мужчина, который не имел при себе никаких документов, удостоверяющих личность, пытался незаконно пересечь границу с территории Украины на территорию Российской Федерации в пешем порядке в обход пункта пропуска.

Правонарушитель задержан в установленном порядке до трех суток для установления личности, после чего за незаконное пересечение государственной границы Украины будет привлечен к административной ответственности по ст. 204-1 КУоАП.