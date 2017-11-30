Пограничники задержали вора, которого разыскивает полиция Сегодня, 15 декабря, в пункте пропуска «Бачевск» пограничники Сумского отряда задержали нашего соотечественника, который находится в розыске.

Около 2 часов ночи в пункт пропуска «Бачевск» на въезд в Украину автомобилем марки «Тойота» российской регистрации прибыл гражданин Украины, которого во время проведения пограничного контроля пришлось задержать.

По предварительным данным установлено, что гражданин был обвинен по подозрению в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

После проведения процессуальных действий мужчину установленным порядком передали работникам Национальной полиции.