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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:51164

Пограничники задержали вора, которого разыскивает полиция

Сегодня, 15 декабря, в пункте пропуска «Бачевск» пограничники Сумского отряда задержали нашего соотечественника, который находится в розыске.

Около 2 часов ночи в пункт пропуска «Бачевск» на въезд в Украину автомобилем марки «Тойота» российской регистрации прибыл гражданин Украины, которого во время проведения пограничного контроля пришлось задержать.

По предварительным данным установлено, что гражданин был обвинен по подозрению в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

После проведения процессуальных действий мужчину установленным порядком передали работникам Национальной полиции.

Право Пограничники
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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