На Сумщине на стройке выкопали устаревший боеприпас 14 декабря в 11:22 в Службу спасения «101» поступило сообщение об обнаружении подозрительного металлического предмета в с. Алтыновка Кролевецкого района.

Прибывшие на вызов, установили, что находка - это 82-мм. минометная мина времен Второй мировой войны. Взрывоопасный предмет нашли строители, которые копали траншею для забора на территории местного предприятия. Расстояние от мины к жилым домам - всего 20 м.

На месте обнаружения взрывоопасного предмета выставлена охрана и предоставлена заявка на обезвреживание в Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (г. Ромны).

Спасатели предупреждают: работы по изъятию и обезвреживанию боеприпасов времен прошлых войн могут проводить только пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Действия же граждан при обнаружении взрывоопасных предметов должны быть взвешенными. Надо помнить, что боеприпасов нельзя даже касаться, необходимо запомнить место находки и немедленно сообщить о нем в местные органы власти или непосредственно в Службу спасения «101», сообщает управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.