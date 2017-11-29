Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:38160

На Сумщине на стройке выкопали устаревший боеприпас

14 декабря в 11:22 в Службу спасения «101» поступило сообщение об обнаружении подозрительного металлического предмета в с. Алтыновка Кролевецкого района.

Прибывшие на вызов, установили, что находка - это 82-мм. минометная мина времен Второй мировой войны. Взрывоопасный предмет нашли строители, которые копали траншею для забора на территории местного предприятия. Расстояние от мины к жилым домам - всего 20 м.

На месте обнаружения взрывоопасного предмета выставлена охрана и предоставлена заявка на обезвреживание в Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (г. Ромны).

Спасатели предупреждают: работы по изъятию и обезвреживанию боеприпасов времен прошлых войн могут проводить только пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Действия же граждан при обнаружении взрывоопасных предметов должны быть взвешенными. Надо помнить, что боеприпасов нельзя даже касаться, необходимо запомнить место находки и немедленно сообщить о нем в местные органы власти или непосредственно в Службу спасения «101», сообщает управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Право Устаревшие боеприпасы
view counter

По тематике

Вчера 17:13

На Роменщине нашли мину времен войны

13 декабря в 15:34 в Службу спасения «101» поступило сообщение об обнаружении подозрительного металлического предмета в с. Марковское Роменского района....

Пиротехники обезвредили два артснаряда времен войны
13.12.2017 16:13

Пиротехники обезвредили два артснаряда времен войны

12 декабря группой пиротехнических работ Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным (г. Ромны) проведены работы по обезвреживанию...

На Сумщине обнаружили два устаревших боеприпаса
11.12.2017 15:09

На Сумщине обнаружили два устаревших боеприпаса

За минувшие сутки на территории области обнаружены два устаревших боеприпаса....

01.12.2017 15:43

Пиротехники уничтожили боеприпас времен Второй мировой войны

30 ноября в 15:30 пиротехнической группой Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (г. Ромны) уничтожено устаревший...

29.11.2017 13:59

В Краснополье нашли мину времен Второй мировой войны

В 12:30 в Службу спасения «101» поступило сообщение об обнаружении подозрительного металлического предмета в пгт Краснополье....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.