В дорожной аварии на Сумщине погибла женщина Событие произошло 14 декабря в одном из сел Краспопольского района.

Около 18:00 в дежурную часть местного отделения полиции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии. Мужчина рассказал, что, будучи за рулем авто, только что совершил наезд на пожилую женщину-односельчанку.

На место происшествия немедленно выехали правоохранители и медики. Однако услуги врачи не понадобились - им осталось только констатировать смерть 77-летней пенсионерки.

Следователями отделения Краснопольского отделения полиции по данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Проводится досудебное расследование, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.