В дорожной аварии на Сумщине погибла женщина

Около 18:00 в дежурную часть местного отделения полиции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии. Мужчина рассказал, что, будучи за рулем авто, только что совершил наезд на пожилую женщину-односельчанку.
На место происшествия немедленно выехали правоохранители и медики. Однако услуги врачи не понадобились - им осталось только констатировать смерть 77-летней пенсионерки.
Следователями отделения Краснопольского отделения полиции по данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Проводится досудебное расследование, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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