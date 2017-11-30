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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В дорожной аварии на Сумщине погибла женщина

Событие произошло 14 декабря в одном из сел Краспопольского района.

Около 18:00 в дежурную часть местного отделения полиции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии. Мужчина рассказал, что, будучи за рулем авто, только что совершил наезд на пожилую женщину-односельчанку.

На место происшествия немедленно выехали правоохранители и медики. Однако услуги врачи не понадобились - им осталось только констатировать смерть 77-летней пенсионерки.

Следователями отделения Краснопольского отделения полиции по данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Проводится досудебное расследование, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Дтп Краснопольский район
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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