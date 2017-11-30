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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:30215

В Шостке пенсионерка перечислила деньги на лечение несуществующего ребенка

Полиция разыскивает двух мошенниц, которые, сыграв на родственных чувствах 67-летней жительницы Шостки, выманили у нее немалую сумму денег на лечение ребенка, которому якобы нанесла телесные повреждения ее дочь.

В полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 67-летняя жительница Шостки. Она рассказала правоохранителям, что днем на ее мобильный телефон позвонила женщина, которая голосом, похожим на голос ее дочери, просила о помощи. По словам «родственницы», она случайно дверью задела в супермаркете маленького мальчика. Ребенок упал и получил телесные повреждения. Сейчас она находится в полиции и на лечение пострадавшего нужна крупная сумма денег. Затем «дочка» передала трубку следователю, которая подтвердила слова и добавила, что деньги нужно срочно перечислить на указанный номер мобильного телефона.

Находясь в отчаянии, пенсионерка взяла своих 2000 грн сбережений, заняла 3000 гривен у соседки и поехала в банк, чтобы перечислить деньги. Все это время «следователь» ее держала на телефонной связи.

Проведя успешно сделку, пожилая женщина вернулась домой, однако телефонная собеседница настаивала, что нужны еще деньги. Предчувствуя обман, она не стала занимать деньги и положила трубку.

Лишь на следующий день пострадавшая перезвонила другой дочери и рассказала о несчастье в семье. Последняя связалась с сестрой и выяснила, что та в полицию не попадала, а на телефонные звонки матери не отвечала, потому что находилась на работе.

Сегодня правоохранители делают все возможное, чтобы установить личность злоумышленниц и привлечь их к ответственности. По данному факту уже открыли уголовное производство по ч. 1 ст.190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество». Проводятся дальнейшие следственные действия.

Чтобы не пополнять количество жертв аферистов, полицейские призывают граждан быть взвешенными и осторожными в подобных ситуациях. Не впадайте в панику, проверяйте полученную информацию от неизвестных, которые называются в телефонном разговоре полицейскими, медицинскими, банковскими работниками и другими представителями государственных служб. Если вас просят перечислить или передать деньги через посыльного, - не спешите выполнять подобные инструкции, и не отдавайте незнакомцам свои деньги. Помните - так действуют исключительно мошенники, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Мошенничество
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