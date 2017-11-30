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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:19217

Раскрыть кражу из магазина помогла камера видеонаблюдения

Полицейские Шостки направили в суд уголовное производство в отношении 17-летней девушки, которую подозревают в краже косметики из магазина.

В Шосткинский отдел полиции обратилась администратор магазина самообслуживания. Женщина рассказала, что во время проведенного переучета наличного товара обнаружила пропажу нескольких наименований косметики. Она отметила, что в магазине есть камеры видеонаблюдения, на записях которых четко зафиксирован момент кражи.

«Подозреваемую вычислили быстро, - комментирует Валерий Строкач, начальник Шосткинского отдела полиции. - Ею оказалась 17-летняя местная студентка. Девушка объяснила, что у нее не хватило средств на приобретение косметики, поэтому и решила ее украсть».

Сейчас мать девушки полностью возместила владельцам магазина нанесенный ущерб. А в полиции по данному факту открыли уголовное производство по ч.1 ст.185 Уголовного кодекса Украины «Кража», которое уже направлено в суд. За содеянное девушке грозит уплата штрафа, или даже лишение свободы на срок до трех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража Шостка
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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