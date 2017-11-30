Раскрыть кражу из магазина помогла камера видеонаблюдения Полицейские Шостки направили в суд уголовное производство в отношении 17-летней девушки, которую подозревают в краже косметики из магазина.

В Шосткинский отдел полиции обратилась администратор магазина самообслуживания. Женщина рассказала, что во время проведенного переучета наличного товара обнаружила пропажу нескольких наименований косметики. Она отметила, что в магазине есть камеры видеонаблюдения, на записях которых четко зафиксирован момент кражи.

«Подозреваемую вычислили быстро, - комментирует Валерий Строкач, начальник Шосткинского отдела полиции. - Ею оказалась 17-летняя местная студентка. Девушка объяснила, что у нее не хватило средств на приобретение косметики, поэтому и решила ее украсть».

Сейчас мать девушки полностью возместила владельцам магазина нанесенный ущерб. А в полиции по данному факту открыли уголовное производство по ч.1 ст.185 Уголовного кодекса Украины «Кража», которое уже направлено в суд. За содеянное девушке грозит уплата штрафа, или даже лишение свободы на срок до трех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.