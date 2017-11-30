Сотрудник Сумской ОГА попал под уголовку за избиение врача Сумской местной прокуратурой сообщено о подозрении сотруднику Сумской областной государственной администрации, который нанес врачу поликлиники КУ «Сумская городская клиническая больница № 5» телесные повреждения.

Его действия квалифицированы по ч. 1 ст. 125 УК Украины. Событие произошло 24 ноября 2017 года около 12 часов в указанном медицинском учреждении. В кабинет врача зашел мужчина, который попросил выдать ему бланк производственной характеристики. Женщина сообщила, что нужно подождать определенное время, поскольку она в этом кабинете недавно, поэтому не знает, где находятся эти бланки. Такой ответ не понравился мужчине, и он начал выражаться в адрес врача нецензурной лексикой. Найдя бланк, женщина предоставила его пациенту, попросив покинуть кабинет. Однако разъяренный мужчина, держа в правой руке свое удостоверение работника Сумской ОГА, нанес им около 3 ударов по лицу женщины, а затем несколько раз ударил ее головой о стол. Удерживая врача за волосы, мужчина толкнул ее на пол, а потом еще несколько раз ударил ногой.

В результате врач получила закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Подозреваемому грозят исправительные работы на срок до одного года.

Справка: мужчина неоднократно отказывался получать уведомления о подозрении, поэтому сегодня, 15 декабря 2017 года, указанный процессуальный документ, как того требует законодательство, ему зачитано под видеофиксацию и в присутствии двух понятых, сообщает пресс-служба прокуратуры области.