В Сумах у маршрутки снова отпало колесо В Сумах маршрутка № 13 потеряла колесо с полуосью.

Происшествие произошло на ул. Ильинской недалеко от поликлиники № 3.

«Едешь себе такой спокойно, а тут опа... чья-то ось, точнее полуось...

А потом будут спрашивать: почему не езжу обсчественным транспортом... Да потому что! Опасно это», - прокомментировал в Фейсбуке сумчанин Александр Бортник, добавивший фото.