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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:59351

В Сумах у маршрутки снова отпало колесо

В Сумах маршрутка № 13 потеряла колесо с полуосью.

Происшествие произошло на ул. Ильинской недалеко от поликлиники № 3.

«Едешь себе такой спокойно, а тут опа... чья-то ось, точнее полуось...

А потом будут спрашивать: почему не езжу обсчественным транспортом... Да потому что! Опасно это», - прокомментировал в Фейсбуке сумчанин Александр Бортник, добавивший фото.

Право ДТП с маршуткой
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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