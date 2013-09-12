В Сумах у маршрутки снова отпало колесо

Происшествие произошло на ул. Ильинской недалеко от поликлиники № 3.
«Едешь себе такой спокойно, а тут опа... чья-то ось, точнее полуось...
А потом будут спрашивать: почему не езжу обсчественным транспортом... Да потому что! Опасно это», - прокомментировал в Фейсбуке сумчанин Александр Бортник, добавивший фото.
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