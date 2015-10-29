В Сумах завершилась декада военно-патриотического воспитания В сумской школе № 23 подвели итоги декады военно-патриотического воспитания ко Дню Вооруженных Сил Украины.

Длилась такая во всех школах и садиках города. В рамках декады военно-патриотического воспитания школьники, дошкольники, их родители, учителя и воспитатели присоединились к сбору благотворительной помощи нашим военным, которые несут службу в зоне АТО.

Сегодня заммэра Сум Ольга Волошина, посетив школу № 23, присоединилась к передаче волонтерам вещей, которые собрали в учебном заведении.

«Вещи для военных собирали в школах № 13, № 25, № 10, № 23, № 3 и детских садах № 2, № 9, № 13, № 27, № 37. Просили приносить в основном то, о чем просят сейчас сами защитники: теплые вещи, бензопилы, лекарства, сладости, ну и, конечно же, детские рисунки. Сейчас мы собираем всю продукцию по учебным заведениям, чтобы уже 18 декабря багаж отправить по назначению», - рассказала Ольга Волошина.

После этого заместитель городского головы приняла участие в торжественной части подведения итогов декады военно-патриотического воспитания в данном учебном заведении.