В Сумах завершилась декада военно-патриотического воспитания

Длилась такая во всех школах и садиках города. В рамках декады военно-патриотического воспитания школьники, дошкольники, их родители, учителя и воспитатели присоединились к сбору благотворительной помощи нашим военным, которые несут службу в зоне АТО.
Сегодня заммэра Сум Ольга Волошина, посетив школу № 23, присоединилась к передаче волонтерам вещей, которые собрали в учебном заведении.
«Вещи для военных собирали в школах № 13, № 25, № 10, № 23, № 3 и детских садах № 2, № 9, № 13, № 27, № 37. Просили приносить в основном то, о чем просят сейчас сами защитники: теплые вещи, бензопилы, лекарства, сладости, ну и, конечно же, детские рисунки. Сейчас мы собираем всю продукцию по учебным заведениям, чтобы уже 18 декабря багаж отправить по назначению», - рассказала Ольга Волошина.
После этого заместитель городского головы приняла участие в торжественной части подведения итогов декады военно-патриотического воспитания в данном учебном заведении.
По этому показателю ОК «Север» призналСумщину одной из лучших областей, находящихся в зоне ответственности командования....
Коллектив ПАО «Сумыоблэнерго» продолжает помогать военным частям с Сумщины, которые защищают Украину в зоне АТО....
Воспитанники сумских детсадов и школ не забывают защитников на Востоке нашей страны, посылая им теплые поздравления и подарки, сделанные собственными...
Во время аппаратного совещания в мэрии отчитались о проведении отделом по вопросам взаимодействия с правоохранительными органами и оборонной работы собственных...
Волонтеры придумали как апгрейдить устаревшее вооружение артилеристов-фронтовиков....