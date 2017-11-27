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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:54209

Сумские теннисистки вылетели из еврокубков

Сегодня, 16 декабря, в Сумах проходил ответный матч кубка ETTU Cup среди женских команд по настольному теннису.

В спортзале УАБД встречались «Грация-СумГУ» и «Мец» из Франции. После сухого поражения в гостях наших могла спасти только сухая победа, да еще и пришлось бы считать очки. Однако этого не понадобилась, так как француженки были сильнее и сегодня – 0:3. Анастасия Дмитренко, Янина Кокунина и Анна Кравцова  ничего не смогли противопоставить напору более опытных трехкратных чемпионок Франции.

К сожалении, из-за отсутствия какой-либо рекламы, на матче, который продолжался всего 55 минут, побывало не более полусотни зрителей. А ведь последний раз еврокубки по настольному теннису в нашем городе были аж в 2006 году, когда выступал еще мужской «Локомотив».

Спорт Настольный теннис
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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