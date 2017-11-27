Сумские теннисистки вылетели из еврокубков Сегодня, 16 декабря, в Сумах проходил ответный матч кубка ETTU Cup среди женских команд по настольному теннису.

В спортзале УАБД встречались «Грация-СумГУ» и «Мец» из Франции. После сухого поражения в гостях наших могла спасти только сухая победа, да еще и пришлось бы считать очки. Однако этого не понадобилась, так как француженки были сильнее и сегодня – 0:3. Анастасия Дмитренко, Янина Кокунина и Анна Кравцова ничего не смогли противопоставить напору более опытных трехкратных чемпионок Франции.

К сожалении, из-за отсутствия какой-либо рекламы, на матче, который продолжался всего 55 минут, побывало не более полусотни зрителей. А ведь последний раз еврокубки по настольному теннису в нашем городе были аж в 2006 году, когда выступал еще мужской «Локомотив».