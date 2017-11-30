Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:06239

Ночью на Сумщине произошло ДТП с шестью пострадавшими

Происшествие произошло в Тростянце, около полуночи. Водитель ВАЗа врезался в толпу людей, идущих по центру проезжей части улицы.

Информация о дорожно-транспортном происшествии в дежурную часть Тростянецкого отделения полиции поступило в 23:40. Когда вызваны сотрудники полиции прибыли на место происшествия, они застали всех участников аварии и экипаж «скорой». Медики констатировали у 40-летней гражданки перелом голени, еще один пострадавший, 35-летний мужчина, был госпитализирован с закрытым переломом бедра.

Как установили полицейские, 26-летний водитель ВАЗ-2101, предварительно, будучи нетрезвым, сел за руль своего автомобиля. На одной из улиц Тростянца он врезался в компанию таких же подвыпивших граждан, которые после корпоратива возвращались домой, идя толпой просто по проезжей части дороги. К тому же, осложненные погодные условия - туман, влажная поверхность трассы, не позволили водителю вовремя среагировать на «преграду».

Все участники аварии были обследованы на содержание алкоголя в крови, работники полиции по данному факту уже открыли уголовное производство по признакам ч.1 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения). Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Дтп Тростянец
view counter

По тематике

Вчера 16:03

В дорожной аварии на Сумщине погибла женщина

Событие произошло 14 декабря в одном из сел Краспопольского района....

Вчера 11:31

Тростянец станет городом пяти фестивалей

Тростянец по праву считается фестивальной столицей Сумщины....

14.12.2017 13:07

Пьяный сумчанин устроил аварию

Три админматериала: последствия хмельной ДТП на улице Ивана Харитоненко....

13.12.2017 16:09

В центре Сум женщина за рулем спровоцировала ДТП (видео)

Авария произошла на перекрестке Покровской площади и улицы Героев Сумщины 13 декабря....

Под Лебедином столкнулись «Пежо» и «девятка»
13.12.2017 14:19

Под Лебедином столкнулись «Пежо» и «девятка»

Пытаясь обогнать на крутом подъеме грузовик, 22-летний водитель ВАЗа выехал на встречную полосу и столкнулся с иномаркой....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.