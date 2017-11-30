Ночью на Сумщине произошло ДТП с шестью пострадавшими

Информация о дорожно-транспортном происшествии в дежурную часть Тростянецкого отделения полиции поступило в 23:40. Когда вызваны сотрудники полиции прибыли на место происшествия, они застали всех участников аварии и экипаж «скорой». Медики констатировали у 40-летней гражданки перелом голени, еще один пострадавший, 35-летний мужчина, был госпитализирован с закрытым переломом бедра.
Как установили полицейские, 26-летний водитель ВАЗ-2101, предварительно, будучи нетрезвым, сел за руль своего автомобиля. На одной из улиц Тростянца он врезался в компанию таких же подвыпивших граждан, которые после корпоратива возвращались домой, идя толпой просто по проезжей части дороги. К тому же, осложненные погодные условия - туман, влажная поверхность трассы, не позволили водителю вовремя среагировать на «преграду».
Все участники аварии были обследованы на содержание алкоголя в крови, работники полиции по данному факту уже открыли уголовное производство по признакам ч.1 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения). Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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