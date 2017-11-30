«СумДУ» выиграл вторую игру кряду (видео) 15 декабря в матче четвертого тура Первой лиги чемпионата Украины по футзалу сумские «студенты» взяли реванш за выездное поражение у черкасского «Днипра».

Дублем в составе «СумДУ» отметился Виталий Катеринин, а еще по одному голу на свой счет записали Владислав Зрибняк и Роман Прощенко. Гости ответили двумя точными ударами.

После 4 туров на счету сумчан 6 очков и второе место в турнирной таблице.

В другом матче запорожский «АРПИ» обыграл одесскую команду «МКВ» 5:4 и продолжает лидировать с 12 очками.