«СумДУ» выиграл вторую игру кряду (видео)

Дублем в составе «СумДУ» отметился Виталий Катеринин, а еще по одному голу на свой счет записали Владислав Зрибняк и Роман Прощенко. Гости ответили двумя точными ударами.
После 4 туров на счету сумчан 6 очков и второе место в турнирной таблице.
В другом матче запорожский «АРПИ» обыграл одесскую команду «МКВ» 5:4 и продолжает лидировать с 12 очками.
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