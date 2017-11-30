Прочистка засоров ® Небольшие пробки в сточной системе квартиры или дома можно удалить самостоятельно, воспользовавшись обычными средствами.

Наиболее подвержены образованию засоров места изгибов трубопровода. Первым делом следует прочистить сифон. В современных пластиковых или металлических сифонах достаточно открутить стакан, предварительно подставив небольшую ёмкость для сбора остаточной жидкости, и вычистить массу, закупорившую просвет. В раковине и ванной следует дополнительно воспользоваться крючком из проволоки, чтобы извлечь наружу комки сбившихся волос (именно они зачастую становятся причиной интенсивного роста пробки и сужения просвета трубопровода). Завершить процедуру следует промыванием системы горячей водой в течение пяти-семи минут.

Устранение сложных пробок в сточной сети

Плохой водоотток из всех сантехнических устройств свидетельствует о пробке в центральной сточной магистрали. В этом случае прочистка засоров проходит с применением спецсредств, какими пользуются мастера компании Крот-Сервис. Для слоистых полумягких обрастаний и твёрдых кристаллизовавшихся отложений на внутренних стенках труб задействуют метод гидродинамической промывки. Сила воды в несколько сотен бар дробит твёрдые и срезает полумягкие глинистые образования в сточных магистралях, смывая остатки в коллектор. Для квартиры, коттеджа или многоквартирного дома это лучшее решение проблемы.

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