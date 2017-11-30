Сумские теннисисты разыграли кубок Украины 16 декабря в Сумах завершился розыгрыш кубка Украины по настольному теннису.

После «серебра» в команде сумские теннисисты сумели добыть сразу две медали в индивидуальном зачете. В финале сошлись представители «Теннисной академии» Александр Тужилин и Алексей Сарматов. Лучшим был Александр, одержавший сухую победу 4:0.