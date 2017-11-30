Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 14:41498

Сумчанин на внедорожнике решил не отвлекаться на совершенное им ДТП

Отвлекся, наехал на авто и покинул место ДТП: патрульные составили 2 админматериала на водителя, который оставил место ДТП.

Стражи порядка получили сообщение о ДТП на ул. Ильинской, виновник которого скрылся с места ДТП.

Водитель поврежденного автомобиля Skoda Roomster объяснил, что увидел на своем авто механические повреждения. Посмотрев запись с видеорегистратора, он увидел, как водитель транспортного средства Mitsubishi Pajero Sport, не придерживаясь интервала, допускает наезд на его авто, после чего останавливается на несколько секунд, а затем снова едет в неизвестном направлении.

По номерным знакам, которые были на авто, инспекторы разыскали пропавшего водителя. 36-летний мужчина сообщил, что просто отвлекся от дороги, после чего будто бы почувствовал столкновение, однако решил поехать дальше, ведь подумал, что ему показалось. Его авто имело повреждения, характерные для ДТП.

Полицейские оформили ДТП и составили на водителя-виновника два протокола - ст. 124 (совершение ДТП) КоАП и ст. 122-4 (оставление места ДТП) КоАП.

Право Дтп
view counter

По тематике

Шосткинец сбил велосипедиста и скрылся с места аварии
Вчера 14:59

Шосткинец сбил велосипедиста и скрылся с места аварии

Около 30 минут понадобилось сотрудникам полиции в составе группы реагирования патрульной полиции для установления 47-летнего водителя автомобиля, который совершил наезд...

В Сумах маршрутка сбила женщину
Вчера 10:13

В Сумах маршрутка сбила женщину

Авария произошла сегодня, 18 декабря, на ул. Роменская напротив Сумского педагогического университета....

16.12.2017 16:06

Ночью на Сумщине произошло ДТП с шестью пострадавшими

Происшествие произошло в Тростянце, около полуночи. Водитель ВАЗа врезался в толпу людей, идущих по центру проезжей части улицы....

15.12.2017 16:03

В дорожной аварии на Сумщине погибла женщина

Событие произошло 14 декабря в одном из сел Краспопольского района....

14.12.2017 13:07

Пьяный сумчанин устроил аварию

Три админматериала: последствия хмельной ДТП на улице Ивана Харитоненко....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.