Сумчанин на внедорожнике решил не отвлекаться на совершенное им ДТП Отвлекся, наехал на авто и покинул место ДТП: патрульные составили 2 админматериала на водителя, который оставил место ДТП.

Стражи порядка получили сообщение о ДТП на ул. Ильинской, виновник которого скрылся с места ДТП.

Водитель поврежденного автомобиля Skoda Roomster объяснил, что увидел на своем авто механические повреждения. Посмотрев запись с видеорегистратора, он увидел, как водитель транспортного средства Mitsubishi Pajero Sport, не придерживаясь интервала, допускает наезд на его авто, после чего останавливается на несколько секунд, а затем снова едет в неизвестном направлении.

По номерным знакам, которые были на авто, инспекторы разыскали пропавшего водителя. 36-летний мужчина сообщил, что просто отвлекся от дороги, после чего будто бы почувствовал столкновение, однако решил поехать дальше, ведь подумал, что ему показалось. Его авто имело повреждения, характерные для ДТП.

Полицейские оформили ДТП и составили на водителя-виновника два протокола - ст. 124 (совершение ДТП) КоАП и ст. 122-4 (оставление места ДТП) КоАП.